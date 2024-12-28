Некоторые ошибки, которые кажутся незначительными, могут существенно ухудшить состояние аккумулятора, а в некоторых случаях даже привести к поломке.

Одна из главных ошибок – зарядка телефона, не снимая защитный чехол. На первый взгляд это не кажется проблемой, но на практике приводит к перегреву, который негативно сказывается на состоянии аккумулятора. Тепло, выделяемое в процессе зарядки, скапливается внутри чехла, повышая внутреннюю температуру устройства.

Постоянный перегрев ускоряет деградацию литий-ионных батарей, снижая их емкость.

Еще одна распространенная ошибка – использование неоригинальных зарядных устройств. Зарядное устройство, которое не соответствует стандартам производителя, может подавать неправильное напряжение или ток. Это создает риск перегрева, скачков напряжения и даже короткого замыкания. Особенно опасны дешевые кабели, не оснащенные системами защиты.

Наиболее серьезной ошибкой является разрядка аккумулятора до крайне низкого уровня, особенно до 5% или ниже. Когда батарея разряжается до критических значений, процесс зарядки создает избыточную нагрузку на элементы питания, ускоряя их износ.

Это связано с особенностями работы литий-ионных батарей, которые чувствительны к глубокому разряду. Чтобы минимизировать износ, рекомендуется избегать падения заряда ниже 15–20%.

Полная зарядка до 100% также нежелательна. Оптимальный уровень заряда для долгосрочной эксплуатации устройства находится в диапазоне от 20 до 80%.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить смартфон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.