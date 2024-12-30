В первые три месяца следующего года девальвация гривны не превысит 2,5% в месяц, поэтому курс доллара на конец марта 2025 может колебаться в пределах 42 - 42,8 грн.

До конца первого квартала 2025 года курс доллара в Украине может изменяться, но в пределах прогнозируемых коридоров.

Об этом рассказал банкир и вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов. Он отметил, что в первые три месяца в следующем году девальвация гривны не превысит 2,5% в месяц. Это означает, что курс доллара на конец марта 2025 может колебаться в пределах 42 - 42,8 гривны за один доллар.

"Есть несколько версий, какой будет девальвация гривны в первые 3 месяца года. По разным оценкам она может составлять от 2,5 до 4%", - подчеркнул банкир.

Согласно оценкам Мамедова, если тенденция к девальвации продлится, 100 долларов в гривнах до конца первого квартала 2025 года будут стоить от 4200 до 4280 гривен. Для тех, кто имеет большие суммы в валюте, 1000 долларов обойдутся в пределах 42 000 – 42 800 гривен.

Несмотря на небольшие колебания, по мнению специалиста, курс валют в этот период вряд ли выйдет из-под контроля. Национальный банк Украины продолжит применять меры по балансированию спроса и предложения, чтобы удерживать стабильность гривни.

В то же время Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, прогнозирует, что на конец 2025 года курс доллара может достичь уровня 47-47,5 гривны.

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