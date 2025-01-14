В случае ДТП потерпевший не будет вынужден покрывать часть ущерба собственными силами.

С января 2025 г. в Украине существенно возрастет размер обязательного страхования гражданско-правовой ответственности водителей (автогражданки).

Это решение принято для приведения страховых выплат в соответствие с реальными расходами, выросшими из-за подорожания импортных автозапчастей. До этого страховые лимиты оставались неизменными в течение нескольких лет.

Новые лимиты выплаты гражданам:

250 тыс. грн за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (общий максимум – 1,25 млн грн на одно событие ).

500 тыс. грн за ущерб, причиненный жизни или здоровью (предельная сумма – 5 млн грн на одно событие ).

Ранее установленные лимиты были значительно ниже: 160 тыс. грн за ущерб имуществу и 320 тыс. грн за вред здоровью или жизни.

Главные нововведения

Одним из ключевых изменений станет отмена франшизы. В случае ДТП потерпевший не будет вынужден покрывать часть ущерба собственными силами. Если водитель не виновен в ДТП, его ущерб компенсирует страховая компания, в которой он оформил полис, а затем страховая обратится за компенсацией к виновнику.

В то же время страховщики получают больше свободы при формировании стоимости полисов. Цена зависит от ряда факторов, в частности:

стажа водителя;

его возраста;

истории ДТП

Такие изменения делают автострахование более гибким и справедливым, обеспечивая надежный уровень защиты для всех участников дорожного движения.

Источник: Телеграф

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