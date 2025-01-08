Жители Херсона могут получить финансовую помощь на оплату лечения в рамках программы "Социальная защита".
Как отмечает мэр города Роман Мрочко, сумма помощи варьируется от 3 до 5 тысяч гривен в зависимости от вида медицинских услуг.
Единовременная финансовая поддержка предоставляется в следующих случаях:
5 000 грн - для стационарного лечения или операций при онкозаболеваниях (злокачественные новообразования);
3 000 грн - для избавления от онкозаболеваний, не проходивших стационарное лечение;
5 000 грн - для оперативного вмешательства на сердце и сосудах;
5 000 грн - для эндопротезирования суставов.
Для оформления выплаты необходимо обратиться за подробной информацией по телефонам, действующим в разных районах города:
Днепровский район: 099 25 35 491;
Корабельный район: 050 87 51 141;
Центральный район: 066 44 79 236.
Также Politeka писала , что в 2025 году в Украине не планируется повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
Это будет означать, что реальные доходы наиболее уязвимых слоев населения, в том числе получающих минимальные пенсии и зарплаты, значительно снизятся из-за инфляции. Бюджет на 2025 год не предусматривает индексацию социальных стандартов, поэтому минимальные доходы останутся на том же уровне, тогда как цены могут расти на 6,9%.
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