Для оформления выплаты необходимо обратиться за подробной информацией по телефонам, действующим в разных районах города.

Жители Херсона могут получить финансовую помощь на оплату лечения в рамках программы "Социальная защита".

Как отмечает мэр города Роман Мрочко, сумма помощи варьируется от 3 до 5 тысяч гривен в зависимости от вида медицинских услуг.

Единовременная финансовая поддержка предоставляется в следующих случаях:

5 000 грн - для стационарного лечения или операций при онкозаболеваниях (злокачественные новообразования);

3 000 грн - для избавления от онкозаболеваний, не проходивших стационарное лечение;

5 000 грн - для оперативного вмешательства на сердце и сосудах;

5 000 грн - для эндопротезирования суставов.

Для оформления выплаты необходимо обратиться за подробной информацией по телефонам, действующим в разных районах города:

Днепровский район: 099 25 35 491;

Корабельный район: 050 87 51 141;

Центральный район: 066 44 79 236.

Также Politeka писала , что в 2025 году в Украине не планируется повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Это будет означать, что реальные доходы наиболее уязвимых слоев населения, в том числе получающих минимальные пенсии и зарплаты, значительно снизятся из-за инфляции. Бюджет на 2025 год не предусматривает индексацию социальных стандартов, поэтому минимальные доходы останутся на том же уровне, тогда как цены могут расти на 6,9%.

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