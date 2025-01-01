Политолог-международник Дмитрий Левусь заявил, что крупнейшие достижения Украины в 2024 году – это Саммит мира, на который отреагировали путин и Си, и Курская операция, изменившая отношение мира к россии.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Первая половина года – это глобальный Саммит мира. Почему я обращаю на него внимание? Потому что это была инициатива Украины. И мы сейчас как бы не говорим о втором Саммите мира, оно забылось, хотя говорилось, что в ноябре должен был быть. Но на самом деле это та инициатива, которая заставила наших и противников, и мир вообще все же двигаться тоже определенным образом. Пока Украина готовила этот Саммит мира, судя по завываниям россиян по болотам, они так пытались доказать, что это не имеет никакого значения, что было очевидно, что значение для них это имеет», - рассказывает Дмитрий Левусь.

К тому же, добавляет он, зашевелился Китай, потому что все время он делал вид, что нейтральный, и свой набор тезисов о капитуляции Украины выдал только в феврале 2023 года, а тут он задумался, ехать ли на Саммит миру, правда, отказался, но ответил китайско-бразильским мирным планом, это тоже реакция.

Второе ключевое событие, утверждает гость программы, – это Курская операция ВСУ. Как он объясняет, это наступление было важно даже с психологической точки зрения, потому что Запад все это время был парализован, будто помогал Украине, но боялся ядерного оружия рф, но ВСУ зашли на Курщину, а ядерка не полетела.

«Тем более, что Украина этим самым возвращает в действие международное право. Потому что вот такой взгляд на российскую федерацию – это не о международном праве, это о том, что можно делать исключения для россии как агрессора. Выходит, что Запад говорит о верности принципам международного права, а на самом деле – нет. И вот здесь Украина это возвращает, потому что есть агрессор, с которым абсолютно легально можно и нужно воевать на его территории», – подчеркивает Дмитрий Левусь.

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