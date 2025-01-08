Коминтерновский районный суд Харькова 31 декабря 2024 года вынес приговор по делу военнослужащего, обвиненного в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ без намерения сбыта.
Согласно обнародованному приговору , полицейские остановили мужчину на улице Дмитрия Коцюбайла. В ходе проверки он самостоятельно признался в наличии запрещенного вещества. Следственно-оперативная группа изъяла у него прозрачный зип-пакет с желтоватым кристаллическим веществом.
Экспертиза подтвердила, что это было психотропное вещество PVP весом 0,595 г.
Обвиняемый признал свою вину и заявил, что приобрел вещество для личного использования. Он согласился на упрощенную процедуру рассмотрения дела без участия сторон в судебных заседаниях.
Судебное решение
Действия военнослужащего были квалифицированы по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы сроком год.
Однако суд учел несколько обстоятельств: искреннее раскаяние, мобилизацию обвиняемого, отсутствие стабильного дохода и невозможность уплаты штрафа из-за тяжелого финансового положения. В результате подсудимый был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.
Условия испытательного срока
В течение года мужчина обязан:
регулярно регистрироваться в органах пробации;
сообщать об изменении места жительства;
воздерживаться от выезда за пределы Украины без разрешения.
Дальнейшие перспективы
Приговор вступит в силу после истечения срока апелляционного обжалования. Однако в рамках упрощенной процедуры обжалования решение не предусмотрено, поскольку судебные
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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.