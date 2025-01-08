Приговор вступит в силу после истечения срока апелляционного обжалования.

Коминтерновский районный суд Харькова 31 декабря 2024 года вынес приговор по делу военнослужащего, обвиненного в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ без намерения сбыта.

Согласно обнародованному приговору , полицейские остановили мужчину на улице Дмитрия Коцюбайла. В ходе проверки он самостоятельно признался в наличии запрещенного вещества. Следственно-оперативная группа изъяла у него прозрачный зип-пакет с желтоватым кристаллическим веществом.

Экспертиза подтвердила, что это было психотропное вещество PVP весом 0,595 г.

Обвиняемый признал свою вину и заявил, что приобрел вещество для личного использования. Он согласился на упрощенную процедуру рассмотрения дела без участия сторон в судебных заседаниях.

Судебное решение

Действия военнослужащего были квалифицированы по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы сроком год.

Однако суд учел несколько обстоятельств: искреннее раскаяние, мобилизацию обвиняемого, отсутствие стабильного дохода и невозможность уплаты штрафа из-за тяжелого финансового положения. В результате подсудимый был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Условия испытательного срока

В течение года мужчина обязан:

регулярно регистрироваться в органах пробации;

сообщать об изменении места жительства;

воздерживаться от выезда за пределы Украины без разрешения.

Дальнейшие перспективы

Приговор вступит в силу после истечения срока апелляционного обжалования. Однако в рамках упрощенной процедуры обжалования решение не предусмотрено, поскольку судебные

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.