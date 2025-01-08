Также на выплаты могут рассчитывать приемные и детские дома семейного типа.

Правительство Украины запустило программу "Ребенок не один", которая оказывает финансовую поддержку семьям, временно заботящимся о детях, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщают в Дії .

Это позволяет избежать их попадания в институционные учреждения из-за отсутствия средств у опекунов.

Кто имеет право на помощь и ее размер

Помощь оказывается семьям, которые ухаживают за ребенком до получения статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Суммы выплат зависят от возраста и состояния здоровья ребенка:

Для детей до 6 лет :

2,5 прожиточных минимума: 6 407,5 грн ;

3,5 прожиточных минимума: 8 970,5 грн .

Для детей 6–18 лет :

2,5 прожиточных минимума: 7 990 грн ;

3,5 прожиточных минимума: 11 186 грн .

Как оформить помощь

Помощь могут оформить лица, временно взявшие ребенка под опеку, при условии проживания в Украине. Процедура включает:

Оформление временного устройства ребенка через Службу по делам детей.

Подача заявления в органы соцзащиты, ЦНАП или общин.

Кто имеет право

Право на помощь имеют временные опекуны детей, если родители:

умерли, пропали без вести или находятся в плену;

не выполняют родительские обязанности;

находятся на оккупированной территории.

Также на выплаты могут рассчитывать приемные и детские дома семейного типа. Программа "Дитина не одна" направлен на обеспечение стабильной жизни детей в сложных обстоятельствах.

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