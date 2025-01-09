Шоколадный фондан – это один из самых простых в приготовлении десертов, но чтобы он получился идеальным, нужно знать несколько секретов.

Простым рецептом шоколадного фондана, на приготовление которого у вас уйдет всего 20 минут, поделилась шеф-повар Валентина Кущ у себя в Instagram.

Чтобы приготовить шоколадный фондан, нам понадобятся следующие ингредиенты:

шоколад черный (лучше 72%) – 120 г

масло сливочное – 75 г + на обмазку формочек

яйца – 3 шт.

сахар – 45 г

мука – 45 г

Черный шоколад вместе со сливочным маслом растапливаем на водяной бане. Осторожно: не сожгите шоколад. Можно просто довести в кастрюле воду до кипения, снять с огня, поставить сверху тарелку с шоколадом и маслом и подождать, все должно само растопиться.

Пока шоколад растапливается, яйца с сахаром взбиваем минуты две до однородности. Смешиваем яйца с растопленным шоколадом. Добавляем муку и перемешиваем до однородности.

В формочки, щедро смазанные сливочным маслом и присыпанные мукой или какао-порошком, выливаем шоколадную массу. Заливаем на 2/3 высоты форм. Удобнее брать маленькие формочки.

Запекаем шоколадный фондан в разогретой до 180 градусов духовке примерно 8-10 минут, в зависимости от того, сколько теста положили в форму. Готовность можно определить по тому, что фондан, как на видео, запекся с краев, но посередине еще нет.

Очень вкусно подавать шоколадный фондан с мороженым. Можно достать десерт из формы, а можно подавать прямо в формочке и есть его ложкой.

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