В наше время, когда смартфоны стали важной частью нашей повседневной жизни, вопрос кибербезопасности становится все более актуальным.

Киберзлоумышленники постоянно ищут способы кражи данных или заражения устройств вирусами.

Как информируют специалисты iTechua, один из самых распространенных путей атак — это вредоносные файлы, которые могут загружаться на ваш телефон без вашего ведома.

Telegram, как и многие другие мессенджеры, имеет функцию автоматической загрузки медиафайлов, что удобно для пользователя, но в то же время несет риски. Если вы хотите обезопасить свой смартфон, следует выключить автозагрузку в Telegram. Это простое действие поможет избежать попадания вредоносных файлов в устройство.

Вот как это сделать: откройте приложение Telegram на своем смартфоне, нажмите на меню (три горизонтальных полоски) в верхнем левом углу экрана, перейдите в "Настройки", выберите "Данные и хранилище", в разделе "Автозагрузка медиа" выключите все тумблеры.

После этого никакие медиафайлы не смогут загружаться на ваш гаджет автоматически. Чтобы загрузить файл, вам нужно вручную нажимать на него, что даст вам больше контроля над тем, что попадает на устройство.

Специалисты отмечают, что не стоит недооценивать угрозу кибезпреступников, особенно если вы пользуетесь популярными мессенджерами, такими как Telegram. Тем более что обезопасить ваш смартфон могут очень простые действия.

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