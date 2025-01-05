В фильме "Хорошая плохая девочка" Николь Кидман пытается реализовать свой замысел, но из-за большой ошибки в кастинге и некоторых проблем со сценарием она и зрители в итоге остаются скорее разочарованными, чем довольными.
Роми (Николь Кидман) в фильм "Хорошая плохая девочка"— влиятельный генеральный директор, сексуально неудовлетворенная в своем в остальном счастливом браке с Джейкобом (Антонио Бандерас). Когда в офис прибывает новая группа стажеров,
Роми необъяснимым образом тянет к Сэмюэлю (Харрис Дикинсон). Сначала они флиртуют, но вскоре все становится жарче и горячее, когда Роми и Сэмюэл исследуют свои желания друг с другом, одновременно пытаясь не разрушить свои жизни.
"Хорошая плохая девочка" — фильм, который имел некоторый потенциал для исследования аспекта женского желания, который редко показывают на экране, но никогда не удовлетворял своей теме.
Хотя многие сцены были удачными — с одним звездным моментом для Джейкоба Бандераса — большая часть сексуального напряжения и притяжения между Кидман и Дикинсоном не удалась.
Эксперты действительно считают, что поклонникам Кидман понравится Фильм "Хорошая плохая девочка", и, как и для некоторых других фильмов в этом поджанре триллера, у него определенно есть своя аудитория.
Фильм выйдет в украинский прокат уже 16 января 2025 года.
Источник: withashleyandco.
Читайте также:
Фильм «Соник 3» с Джимом Керри и Киану Ривзом: названа дата премьеры.
Сериал "Убежище" 2 сезон: дата выхода серий и отзывы критиков.
Сериал «Сто лет одиночества»: Netflix назначил дату премьеры, появился трейлер.