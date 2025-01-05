В фильме "Хорошая плохая девочка" Николь Кидман пытается реализовать свой замысел, но из-за большой ошибки в кастинге и некоторых проблем со сценарием она и зрители в итоге остаются скорее разочарованными, чем довольными.

Роми (Николь Кидман) в фильм "Хорошая плохая девочка"— влиятельный генеральный директор, сексуально неудовлетворенная в своем в остальном счастливом браке с Джейкобом (Антонио Бандерас). Когда в офис прибывает новая группа стажеров,

Роми необъяснимым образом тянет к Сэмюэлю (Харрис Дикинсон). Сначала они флиртуют, но вскоре все становится жарче и горячее, когда Роми и Сэмюэл исследуют свои желания друг с другом, одновременно пытаясь не разрушить свои жизни.

"Хорошая плохая девочка" — фильм, который имел некоторый потенциал для исследования аспекта женского желания, который редко показывают на экране, но никогда не удовлетворял своей теме.

Хотя многие сцены были удачными — с одним звездным моментом для Джейкоба Бандераса — большая часть сексуального напряжения и притяжения между Кидман и Дикинсоном не удалась.

Эксперты действительно считают, что поклонникам Кидман понравится Фильм "Хорошая плохая девочка", и, как и для некоторых других фильмов в этом поджанре триллера, у него определенно есть своя аудитория.

Фильм выйдет в украинский прокат уже 16 января 2025 года.

Источник: withashleyandco.

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