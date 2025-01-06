Следует отметить, что военные ТЦК не имеют права на принудительное содержание лиц.

Во время военного положения и мобилизации военные территориальных центров комплектования (ТЦК) могут проверять военно-учетные документы и выдавать повестки, однако право на задержание нарушителей мобилизации принадлежит исключительно сотрудникам полиции.

Юристы компании INSEININ разъяснили , что мужчины должны состоять на военном учете по месту жительства и в случае получения повестки явиться в ТЦК. Если лицо игнорирует повестку, это может привести к административной или даже уголовной ответственности.

"Те, кто уклоняется от выполнения правил военного учета, подлежит административной ответственности. Для этого полиция осуществляет административный розыск и доставку нарушителей в районный ТЦК", – отмечают специалисты.

Задержание нарушителей учета должно производиться только полицейскими, и имеет место в следующих случаях:

Выявлены нарушения правил военного учета в реестре.

У мужчины нет военно-учетного документа.

Он не состоит на учете или был снят с него.

Зафиксировано уклонение от исполнения долга, например неявка по повестке.

Игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Следует отметить, что военные ТЦК не имеют права на принудительное содержание лиц. Мужчины, которых силой доставляют в ТЦК или СП и отказываются от прохождения ВЛК или мобилизации, могут в письменном виде отказаться и потребовать немедленного увольнения. Если военные продолжают удерживать личность, единственным правильным шагом является обращение в полицию с заявлением о незаконном лишении свободы.

Однако важно помнить, что после освобождения из помещения ТЦК человек больше не сможет уклоняться от призыва.

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