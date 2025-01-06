Последний сериал Apple TV+ «Основная цель» был впервые анонсирован чуть меньше года назад, в феврале 2024 года.

Триллер сериала «Основная цель» показывает ученого, находящегося на грани прорыва мирового уровня, обнаруживает, что его преследуют те, кто хотел бы помешать ему это сделать, не говоря уже о тех, кто хотел бы присвоить себе заслуги за это вместо него.

В главных ролях сериала «Основная цель» британский актер Лео Вудолл (наиболее известный в Штатах по своей роли в «Белом лотосе» ) и американка Квинтесса Суинделл ( «Безделушки» ), восьмисерийный сериал является детищем писателя Стива Томпсона ( «Шерлок» ).

Вудолл играет Эдварда Букса, ученого, о котором идет речь, который в данном случае является математическим гением.

Хотя в настоящее время тема «гениев, пойманных на заговоре» довольно популярна, Apple TV+, как правило, уделяет большое внимание подобным сериалам, особенно тем, которые посвящены путешествиям по всему миру, и первые кадры, выпущенные для сериала «Основная цель», выглядят как визуальное пиршество, если не сказать больше.

Хотя в настоящее время тема «гениев, пойманных на заговоре» довольно популярна, Apple TV+, как правило, уделяет большое внимание подобным сериалам, особенно тем, которые посвящены путешествиям по всему миру, и первые кадры, выпущенные для сериала «Основная цель», выглядят как визуальное пиршество, если не сказать больше.

Сериал «Основная цель» дебютирует на потоковом сервисе с премьерой из двух эпизодов в среду, 22 января 2025 года, а новые эпизоды будут выходить еженедельно со среды по 5 марта 2025 года.

Источник: tellyvisions.

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