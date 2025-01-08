Теперь, если военный не оставил письменного распоряжения, средства распределяются между несколькими родственниками.

С 1 февраля 2025 года меняется порядок выплат семьям военных, находящихся в плену или пропавших без вести.

В чем будут заключаться изменения, в комментарии NV объяснил военный адвокат и юрист Центра поддержки ветеранов Роман Лихачев.

Как будут работать новые правила

Ранее денежное довольствие пленных или пропавших без вести военных в размере составляло около 120 тысяч гривен ежемесячно получал только один член семьи — супружеский партнер. Теперь, если военный не оставил письменного распоряжения, средства распределяются между несколькими родственниками. Часть денег (50% или 80% в зависимости от ситуации) хранится в воинской части до возвращения военного или подтверждения его статуса.

Плюсы и минусы

По словам адвоката Романа Лихачева, новый порядок позволяет привлечь к выплате больше родственников, но сумма для каждого будет меньше. Раньше средства получал только партнер, что нередко повлекло за собой конфликты. Теперь можно избежать судебного собрания, если военнослужащий предварительно оформит письменное распоряжение, указав, кому и в какой пропорции выплачивать денежные средства.

в случае смерти военного невыплаченные средства станут частью наследства. Выплаты не будут начисляться родственникам, если военный добровольно сдался в плен, оставил часть без разрешения или был признан дезертиром.

Внедрение и проблемы

Территориальные центры комплектования должны до 1 февраля передать данные получателей выплат, но из-за кибератак на реестре выполнение этой задачи затруднено.

Пока новый механизм применили только к ВСУ.

«По пограничникам и нацгвардейцам объяснений нет, хотя ситуация касается и их», — подчеркнул Лихачев.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.