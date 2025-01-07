Самой популярной профессией остаются продавцы-консультанты со средней зарплатой в 19 тысяч гривен.

В Украине за год средняя заработная плата увеличилась на 22% и составляет 22,5 тысяч гривен.

Согласно данным портала Work.ua, больше всего изменений зафиксировано в зарплатах ортодонтов – их доходы за год повысились. Если в прошлом году этот специалист получил в среднем 25 тысяч гривен, то к концу 2025 года его заработная плата достигла 50 тысяч гривен.

Кроме того, в топе профессии с высоким ростом зарплаты оказались и другие специальности: кредитные экспертии, инструкторы автошкол, теплотехники и другие. Так, зарплата кредитных экспертов выросла на 57%, инструкторов автошкол – на 56%, а теплотехников – на 56%. Рост зарплаты также затронул руководителей сетевых магазинов, фермеров, продюсеров и специалистов во многих других отраслях.

Рейтинг профессий с самыми увеличенными заработными платами:

Ортодонт — 50 000 грн (+100%)

Кредитный эксперт - 23 500 грн (+57%)

Инструктор автошколы - 35 000 грн (+56%)

Теплотехник - 35 000 грн (+56%)

Управляя сетевыми магазинами – 30 000 грн (+50%)

Фермер - 60 000 грн (+50%)

Продюсер - 42 500 грн (+49%)

Начальник транспортного отдела - 42 500 грн (+47%)

Оценщик - 23 300 грн (+46%)

Плиточник – 40 000 грн (+45%)

Электронник - 32 500 грн (+44%)

Укладчик плитки — 32 500 грн (+44%)

По данным медианных зарплат, популярной профессией остаются продавцы-консультанты со средней зарплатой 19 тысяч гривен. На втором месте – менеджеры по продажам (30 тысяч гривен), а на третьем – водители, чья средняя заработная плата составляет 29 тысяч гривен.

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