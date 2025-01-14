Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск программы "Энергетическая устойчивость для бизнеса", позволяющей предпринимателям бесплатно получить генератор и зарядную станцию ​​для поддержки деятельности во время энергетических отключений .

Однако участие в программе разрешено только предпринимателями из шести областей Украины, сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины .

Министерство подчеркивает важность поддержки малого и среднего бизнеса, являющегося ключевой частью экономики Украины. Благодаря программе, реализуемой "Дія.Бізнес" в партнерстве с международными организациями, 60 предпринимателей из южных и восточных регионов страны получают энергетические комплекты, включающие генератор, зарядную станцию ​​и повербанк.

Для участия в программе предприниматели должны отвечать нескольким условиям: они должны работать без остановок за последние три месяца и не иметь признаков банкротства. Кроме того, они также должны быть зарегистрированы в одной из следующих областей:

Харьковская

Днепропетровская

Запорожская

Николаевская

Одесская

Херсонская

Минцифры приглашает соответствующих этим требованиям предпринимателей подавать заявки на получение энергетических наборов для поддержки их бизнеса в условиях энергетических трудностей.

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