Цены на сало в Украине существенно варьируются в зависимости от качества и бренда.

Рассказываем, где украинцы могут купить самое дорогое и дешевое сало.

Некоторые украинцы готовы заплатить до 1000 грн. за килограмм премиального продукта, а другие выбирают бюджетный вариант за 300-400 грн. Такое широкое разнообразие цены позволяет каждому найти товар в соответствии со своими возможностями.

Самое дорогое сало в Украине

Один из самых дорогих вариантов — сало, изготовленное супругами Марины и Виталия Мостовых по оригинальным рецептам. В ассортименте есть варианты с копченой паприкой, чесноком, травами, медом и даже соусом терияки. Баночка сала 300 г стоит 300 грн., и соответственно 1 000 грн. за килограмм. Запеченное сало дороже – 350 грн за 300 г (1160 грн за 1 кг). Более высокую цену имеют и другие варианты, например, на сайте FermerGreen сало в вакуумной упаковке стоит 395 грн за 300 г (1 300 грн за 1 кг), а в супермаркете «Сільпо» — 999 грн за килограмм.

Дешевое сало в Украине

Бюджетные варианты сала широко представлены в супермаркетах. Они сертифицированы и снабжены санитарными нормами, хотя вкус могут отличаться от дорогих продуктов. Вот цены на сало в основных сетях:

Мегамаркет – 189 грн за килограмм;

Метро - 199 грн за килограмм;

Сильпо - 209 грн за килограмм;

Новус - 229 грн за килограмм;

Варус - 249,90 грн за килограмм;

Ашан - 274,30 грн за килограмм.

Источник: Новости.LIVE

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