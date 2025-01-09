Певец Василий Бондарчук, один из самых ярких артистов украинской поп-сцены 2000-х годов, сейчас проживает не в Украине.

Василий Бондарчук, родившийся 7 октября 1984 года в городе Сквира на Киевщине, очень ярко заявил о себе в украинском шоу-бизнесе в 2007 году.

Известность ему принесли русскоязычные хиты "Серебром", "Бомба", "Нежная", а также "Пополам" в дуэте с Ириной Билык. Василий Бондарчук также дважды боролся за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" на нацотборах 2007 и 2012 годов, но не победил.

После прекращения сотрудничества с продюсером Юрием Никитиным в 2009 году Бондарчук пытался развивать певческую карьеру с новой командой, но новые его песни уже не были столь популярны.

Кроме музыки Василий Бондарчук также попробовал себя в спорте и в 2013 году даже принимал участие в чемпионатах по бодибилдингу.

Жена Василия Бондарчука также певица, участница первой украинской "Фабрики звезд". Роман между ними завертелся еще в 2005 году. Они воспитывают дочь с необычным именем Ариана-Селеста (2008).

С 2018 года Василий Бондарчук проживает вместе с семьей и проживает в США, в городе Чикаго.

За время полномасштабной войны Василий Бондарчук не давал интервью, а у себя в соцсетях иногда публикует фото с женой, а также анонсы благотворительных концертов в США в поддержку Украины, в которых участвует.

3 января 2025 года Василий Бондарчук со своей женой вместе выступили на свадьбе еще одного украинского певца, звезды шоу "Х-Фактор" Александра Кривошапко, который сбежал из Украины в 2023 году и теперь живет в США.

"Слова глубочайшей благодарности моему коллеге и уже полноценному настоящему другу Васе Бондарчуку и его потрясающей супруге Кате Веласкес за прекрасные песни и за то, что эти песни играли из самого качественного оборудования!", - написал Кривошапко.

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