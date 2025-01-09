В декабре украинцы собрали рекордную сумму кэшбека - 436 миллионов гривен, и это вдвое больше, чем за предыдущий месяц.
Согласно сообщению Дії, сумма "Національного кешбеку", накопленная в декабре, на 180 гривен больше ноябрьской.
Суть программы заключается в том, что "Національний кешбек" возвращает 10% от стоимости товаров, приобретенных в партнерских программах. Максимальная сумма кэшбека, которую можно получить за месяц, составляет 3000 гривен.
Деньги будут зачислены на карты в конце февраля. Задержки нет, это связано с особенностями бюджетного процесса, уверяют в действии.
Куда можно потратить кэшбек?
Полученные средства можно использовать для:
оплаты коммунальных услуг;
донатов;
покупки облигаций;
оплаты медицинских услуг (включая ветеринарные);
абонентских платежей;
покупки товаров в партнерских программах;
спорта, образования и развлечения.
Отметим, что уже 4,5 миллиона украинцев присоединились к "Національного кешбеку".
Также Politeka писала о том, что женщина не смогла использовать средства на своем счете и приложении Ощадбанка из-за установленных ограничений – она не получила никакого предупреждения об этих ограничениях и обратилась в банк для выяснения причин.
Об этом идет речь в решении Красногвардейского районного суда Днепропетровска.