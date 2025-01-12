Неприятный случай произошел с супругой певца Виктора Павлика, из-за чего Катерине потом было очень неловко.

Катерина Репяхова, жена украинского певца Виктора Павлика, активно делится своей жизнью в социальных сетях.

А недавно она в деталях решила рассказать о серьезном и неприятном происшествии.

Утро началось для Катерины с обычных забот: она отвела сына Михаила к логопеду, затем в детский сад, а вечером — на развивающие занятия. Всё шло по плану, пока она не обнаружила пропажу сумки, в которой находились документы на автомобиль, водительские права и телефон.

Сразу после этого Катерина начала проверять все места, где она побывала в течение дня. Но поиски не принесли результатов. В ход пошли современные технологии: с помощью функции "Локатор" семья попыталась найти телефон. Программа показала, что устройство находится в парке возле озера, причём его местоположение менялось.

Это дало основание предполагать, что сумку, возможно, нашёл кто-то другой и теперь перемещается с телефоном.

Виктор Павлик и его друзья внимательно следили за движением устройства. Катерина провела ночь без сна, переживая из-за утраты. Напряжение было настолько сильным, что ей пришлось принять успокоительное. Вместе с мужем она уже почти решилась обратиться в полицию.

Однако утром ситуация приняла неожиданный оборот. Сумка нашлась дома! Она висела под курткой сына в коридоре. Катерина вспомнила, что, уходя из дома в спешке, взяла другие вещи и не заметила, что оставила сумку на месте.

"Я собиралась отменять свои планы и ехать в полицию!" - добавила Катерина.

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