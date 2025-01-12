Чтобы получить полнолуние страхового стажа, украинцам, выбирающим добровольные взносы, нужно уплатить определенную сумму; она определяется через процентное соотношение к минимальной зарплате.

С начала 2025 года минимальный страховой взнос в Украине остался на уровне 1 760 гривен, что составляет 22% от минимальной зарплаты, которая в 2025 году составляет 8 000 гривен.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, для того чтобы получить полный месяц страхового стажа, граждане, избирающие добровольные взносы, должны уплатить указанную сумму. Минимальный страховой взнос определяется именно из-за процентного соотношения к минимальной зарплате, оставшейся без изменений с 1 января 2025 года.

Система добровольного страхования позволяет лицам, желающим продлить уплату взносов, не заключать новые договоры, если они уже имели действующие соглашения. Такой подход сохраняется до конца 2025 г., когда все заключенные договоры автоматически продлеваются.

"Гражданам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, не обязательно заключать новые договоры о добровольной уплате страховых взносов в электронной форме", - говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Ранее Politeka также писала, что тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн за кВтч – однако при определенных условиях можно платить по тарифу 2,16 грн за кВтч.

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