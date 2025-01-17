В первые месяцы жизни в США Ступка жаловался на отсутствие работы, он откровенно признавал, что вынужден жить на средства, заработанные в Украине.

Дмитрий Ступка, украинский актер театра и кино, внук легендарного Богдана Ступки и сын Остапа Ступки, продолжает удивлять публику своими действиями за границей.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину 37-летний артист живет в США, где демонстрирует в социальных сетях беззаботную жизнь, несмотря на войну на родине. Это не раз становилось причиной негативной реакции украинцев.

Дмитрий Ступка вместе с бывшей женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой покинул Украину еще осенью 2021 года, переехав в Америку. Актер планировал вернуться в Киев в феврале 2022 года, но его планы сорвались из-за полномасштабного вторжения.

Узнав о войне, находясь в самолете, он остался в Стамбуле, а затем перебрался в Турцию, Польшу и Германию, где занимался гуманитарной помощью через фонд имени Богдана Ступки.

В первые месяцы жизни в США Ступка жаловался на отсутствие работы. Он откровенно признавал, что вынужден жить на средства, заработанные в Украине. При этом актер активно публиковал фото из солнечной Флориды, демонстрируя роскошные рестораны и развлечения.

В сентябре 2023 года Ступка опубликовал снимок из ресторана, написав о том, как скучает по Украине. Это вызвало волну критики. Среди комментаторов оказалась Алла Самойленко, мать бойца полка "Азов", которая обвинила актера в цинизме.

Ответ Дмитрия, в котором он посоветовал женщине обратиться к психиатру, вызвал еще больше возмущения.

Несмотря на скандалы, Дмитрий участвует в благотворительных мероприятиях в США. Он проводит концерты и аукционы, средства с которых направляются на помощь украинской армии.

Отец Дмитрия, Остап Ступка, защищает сына от нападок. По его словам, актер не читает негативные комментарии.

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