Юлия Лорд начала активно сотрудничать с группой "Скрябин" в 1998 году, что значительно повысило ее популярность.

Юлия Лорд — певица и автор песен, которая стала известной в 90-е годы на украинской сцене.

В 1997 году она заявила о себе с альбомами и активно сотрудничала с популярной группой "Скрябин". Однако последние несколько лет ее не видно на телеэкранах, и она не дает интервью. С тех пор звезда 90-х исчезла из общественного поля зрения.

Юлия Лорд начала активно сотрудничать с группой "Скрябин" в 1998 году, что значительно повысило ее популярность. Вместе с группой она записала несколько успешных альбомов и стала незаменимым членом команды. Именно на гастролях "Скрябина" Юлия познакомилась с музыкантом Ростиславом Домишевским, участником группы, за которого вышла замуж в 1999 году.

Продолжая сотрудничество с "Скрябином", Юлия Лорд также выпустила альбомы "Эутерпа", "Модная страна" и "Стриптиз". После ухода Домишевского из группы в 2002 году, он стал сопродюсером ее сольных проектов. В марте 2020 года Ростислав перенес обширный инфаркт, что стало тяжёлым испытанием для семьи.

На протяжении своей карьеры Юлия Лорд не раз участвовала в известных шоу, например, в 2013 году она пришла на "Голос країни", но не смогла попасть в команду. Несмотря на это, певица продолжала поддерживать свою карьеру и активно гастролировала.

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину, Юлия Лорд покинула страну и уехала в Польшу, где принимала участие в благотворительных акциях и помогала украинцам, нашедшим убежище в этой стране.

Позже она переехала в Великобританию, где продолжает жить и вести активную общественную деятельность. В Великобритании певица сотрудничала с польской группой Antynomia, с которой записала совместную песню "Война/Wojna".

Сегодня Юлия Лорд активно освещает ситуацию в Украине, реагирует на военные преступления России и организует благотворительные концерты в поддержку ВСУ. Она также участвует в различных акциях, собирая средства для украинской армии.

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