Женщина утверждает, что не проживает в этой квартире, принадлежащей ее бывшему мужчине еще с 2015 года.

Фрунзенский районный суд Харькова обязал украинку, выехавшую за границу в марте 2022 года, вместе с бывшим мужем оплатить коммунальный долг за его квартиру.

Общая сумма задолженности составляет 74242 грн и включает оплату за отопление и горячую воду.

Долг скапливался с 2016 по 2024 год. Женщина утверждает, что не проживает в этой квартире, принадлежащей ее бывшему мужчине еще с 2015 года. В 2017-м она рассталась с ним, однако оставалась зарегистрированной по этому адресу вплоть до конца 2024 года.

Ответчик заявила, что не проживает по указанному адресу и не является владельцем квартиры. После развода она покинула квартиру и не может быть должником в этом случае. Из-за введения военного положения и постоянных обстрелов Харькова женщина вынуждена была уехать за границу, поэтому не имела возможности предоставить суду оригинал акта о своем фактическом месте жительства.

Несмотря на ее аргументы, суд принял решение, что по регистрации в квартире до 2024 года женщина обязана оплатить коммунальный долг вместе с бывшим мужем.

"Иск коммунального предприятия "Харьковские теплосети" к ЛИЦО_1 (беженко) и ЛИЦО_2 (бывший муж) о взыскании задолженности удовлетворить", – говорится в решении.

Согласно законодательству, украинцы обязаны платить за централизованное отопление (при отсутствии квартирного счетчика) и содержание многоквартирного дома, даже если они фактически не проживают в доме. Также начисляется абонплата за газ. Упразднить такие начисления через суд практически невозможно.

Источник: OBOZ.UA.

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