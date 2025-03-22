Советник министра аграрной политики и продовольствия Владимир Волков объяснил, что нам сейчас нужно думать об инклюзивных рабочих местах для ветеранов, а не о трудовой миграции, объясняет Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как отмечает эксперт, сейчас часто можно услышать от наших футурологов, что через 10 лет у нас будет на 1 украинца 25 малазийцев, потому что рабочей силы нет и придется ее завозить из-за границы. Да, подчеркивает он для Politeka, действительно без человеческого ресурса территория жить не может, но прежде чем завозить его нужно максимально использовать внутренний потенциал.

«У нас дисбаланс получится. У нас возвращаются люди, нуждающиеся в инклюзивном подходе, у них нет конечности, еще что-то, и они нуждаются в том, чтобы им давали деньги (ред. – от государства). А мы завозим трудовую миграцию? А я вам скажу, как они работают. Я по всему миру езжу, и в Африке даже два года работал консулом, поэтому точно скажу. Есть такая пословица: трех местных на работу не брать, потому что, если двое, то они еще работают, а если третий, то переворачивают ведро, один стучит по барабану, а двое танцуют. Вот такой подход к работе», - рассказывает Владимир Волков.

По его мнению, лучше пойти по пути инклюзивного выполнения работ, подстройки среды и рабочих мест к этим людям, к их потребностям и возможностям. И это, утверждает экс-чиновник для Politeka, гораздо лучше, чем заставлять их сидеть на месте и ждать выплат раз в месяц.

«Все проблемы в жизни от безделья. От безделья будут с ума сходить, пойдут по пути алкоголизма и т.д. Человеку надо что-то делать, он должен реализовываться, и нужна среда. Поэтому я считаю, что очень важно использовать максимально наш потенциал сначала, а потом уже думать, завозить кого-то или не завозить. И один из путей – это как раз кооперация. А в сельском хозяйстве это просто непаханое поле», - заключает Владимир Волков.

Как сообщала Politeka, Лещинский заявил, что сейчас активно обсуждается тема привлечения иностранных граждан на строительство.

Также Politeka писала о том, что Бортник о результатах звонка Трампа путина: «Это масло масляное, это предложение уже существующего».





