Военнослужащие и политические эксперты Александр Мусиенко и Тарас Березовец объяснили, откуда появляются алармистские статьи в западных медиа о наступлении рф в Одессу и так далее и правда ли это, сообщает Politeka.

Об этом они рассказали в подкасте «После войны».

Как отмечает Тарас Березовец, недавно вышла статья главного эксперта по международной безопасности в издании Financial Times о негативном прогнозе для Украины – наступление россиян на Одессу. По словам эксперта, в статье приводятся слова бывших лидеров ЕС и как раз содержится алармистское заявление о том, что путин нацелился в Одессу, город может оказаться под опасностью уже через несколько месяцев.

«Причем никаких признаков подготовки наступления россиян нет. россияне не способны проводить десантные операции, уничтожена львиная часть их десантных кораблей. И нечем, даже если бы они хотели. Зайти на Правобережную Украину они не могут на сегодня, и они не показывают признаков подготовки такой операции. Поэтому вопрос – на чем базировалось заключение Financial Times?», - утверждает Тарас Березовец.

По словам Александра Мусиенко, на самом деле был ряд публикаций, в частности, в The Telegraph, в Институте изучения войны и других о том, что российское наступление захлебывается и останавливается, а статья в Financial Times – это, вероятно, субъективная оценка. Как он объясняет, у кого-то просто могло сложиться впечатление, что летнее наступление российских войск будет более значительным, что они прорвут фронт и пойдут десятками километров вперед, потому что ситуация очень подогревается и враг подтягивает резервы.

«Это же пошло с февраля. Это не первая публикация. С февраля была такова оценка ситуации из-за того, что президентом США стал Дональд Трамп. Особенно после 28 февраля, после встречи в Белом доме последовали разные прогнозы, в том числе наиболее апокалиптические. И кто-то, возможно, рисует себе именно такую ​​алармистскую риторику, которая и предполагает, что нужно оценивать именно так», - объясняет Александр Мусиенко.

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