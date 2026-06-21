Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі надають із фонду тимчасового проживання, який формують місцеві ради.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається одним із ключових напрямів підтримки людей, які були змушені покинути домівки через війну, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на офіційному сайті "Дія".

Перед пошуком помешкання переселенцям радять чітко визначити регіон, врахувавши безпекову ситуацію, доступ до медицини та можливості працевлаштування.

Отримати актуальну інформацію допомагають офіційні ресурси. Зокрема, на інтерактивній мапі проєкту «Там, де вас чекають» можна перевірити наявність вільних місць, контакти центрів розміщення та базові умови проживання у громадах.

Фахівці рекомендують заздалегідь підготувати особисті дані. У контакт-центрах зазвичай уточнюють кількість осіб, вік, термін перебування, потребу в медичній чи психологічній допомозі, а також наявність тварин. Це дозволяє швидше підібрати відповідний варіант.

Окрему увагу приділяють безпеці. Шукати прихисток варто лише через перевірені або державні канали, уникаючи сумнівних оголошень та вимог передоплати. Органи місцевої влади не мають права вимагати кошти за поселення, а у випадках зловживань радять звертатися до правоохоронців.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі надають із фонду тимчасового проживання, який формують місцеві ради. Помешкання передбачене строком до одного року з можливістю продовження, якщо людина не змогла знайти інший варіант. Мінімальна площа становить шість квадратних метрів на особу, а рішення ухвалюють за бальною системою оцінки потреб.

Першочергове право мають родини з дітьми, багатодітні сім’ї, вагітні жінки, люди з інвалідністю та літні громадяни, чиє майно було зруйноване. Щоб стати на облік, необхідно подати заяву до ЦНАПу або виконавчого органу громади за місцем фактичного перебування разом із пакетом документів.

Для тих, хто не підпадає під пріоритетні категорії, залишаються альтернативні шляхи пошуку — через офіційні платформи, волонтерські сервіси чи контакт-центри громад, де також можна отримати консультації та перевірені пропозиції.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: список вакансій, де платять понад 20 тисяч щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області: кому чекати на домівку.