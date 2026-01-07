Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає більш доступною завдяки кільком новим вакансіям у регіоні, які підходять для тих, хто хоче залишатися соціально активним.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі нині пропонує різні варіанти зайнятості, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найпривабливіші варіанти роботи для пенсіонерів у Запоріжжі на платформі work.ua.

Зокрема, в інтернет-магазині зоотоварів Зоо-склад шукають офіс-менеджера з зарплатою від 15 000 до 25 000. Працівник відповідатиме за замовлення, консультації покупців та контроль своєчасної доставки товарів.

Тут бажано мати досвід офіс-менеджера, вміння користуватися інтернетом та базові знання маркетплейсів, а також комунікабельність і відповідальність.

Інший варіант - робота для пенсіонерів у Запоріжжі на металургійному підприємстві Групи Метінвест, зокрема на Запоріжкокс.

Рампівник з навчанням може отримувати тут 22 600 гривень та мати офіційне працевлаштування, медичне страхування і трансфер. Вакансія передбачає виконання операцій з рівномірної передачі коксу по транспортерах на коксосортувальну лінію.

Перевагою буде досвід на металургійних або коксохімічних підприємствах та середня професійно-технічна освіта.

Крім того, ТОВ «Мокрянський камʼяний карʼєр №3» пропонує посаду токаря із заробітною платою 20 000 гривень. Умови включають п’ятиденний тиждень, офіційне працевлаштування та безкоштовний транспорт до підприємства і назад.

Для кандидатів важлива професійна освіта та стаж від одного року у відповідній сфері. Важливо, що всі вказані компанії забезпечують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату і можливість розвитку.

Тож людям із багатим життєвим досвідом достіпні різноманізні варіанти зайнятості. Важливо пробувати і мати бажання вчитися.

