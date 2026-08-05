Пропонується два варіанти надання гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі продовжує надаватися в рамках програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку впроваджує благодійний фонд «Карітас», повідомляє Politeka.net.

Програма покликана допомогти власникам житла, що зазнало пошкоджень унаслідок бойових дій, але може бути відновлене без проведення капітальної реконструкції.

У межах проєкту передбачено виконання різних видів ремонтних робіт. Зокрема, допомога охоплює встановлення нових вікон і дверей, відновлення покрівлі та перекриттів, а також ремонт систем електропостачання і водопостачання, якщо це необхідно.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед призначена для людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних сімей, одиноких громадян та інших соціально вразливих категорій населення. Подати заявку можуть власники будинків або квартир, пошкоджених після 24 лютого 2022 року, за умови підтвердження права власності та відповідності критеріям програми.

Учасникам пропонують два формати підтримки. Перший передбачає надання грошового гранту, який можна використати для самостійної організації ремонтних робіт. Другий варіант — проведення ремонту силами підрядних організацій, що співпрацюють із благодійним фондом.

У «Карітасі» зазначають, що реалізація програми залежить від доступного фінансування, безпекової ситуації та потреб конкретних громад. Тому перелік населених пунктів, умови участі та види допомоги можуть змінюватися відповідно до актуальної ситуації.

Джерело: Карітас

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