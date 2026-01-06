Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє старшим людям із багатим життєвим досвідом залишатися активними і отримувати гарний дохід.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі доступна у сфері логістики, громадського харчування та соціальних проєктів, з офіційним працевлаштуванням і можливістю гнучкого графіку, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення із платформи work.ua, робота для пенсіонерів у Запоріжжя охоплює різні напрямки.

Однією з пропозицій є вакансія водія категорії В, С, С1 для доставки продуктів харчування та товарів по нашому регіоні та Дніпропетровщині. Кандидат буде у парі з експедитором або вантажником.

Обовʼязки: завантажувати і розвантажувати товар, а також контролювати доставку продукції по торгових точках. Компанія забезпечує сучасний логістичний комплекс у районі Степне.

Окрім цього, є безкоштовний транспорт, оплачуване стажування протягом двох тижнів та зарплата від 20 000 до 26 000 гривень без затримок. Графік: п’ять днів на тиждень, початок о 7:00.

Ще один варіант роботи для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує благодійний фонд «Схід SOS». Підприємство шукає адміністратора/ку безпечного простору, який забезпечуватиме комфорт і безпеку для дітей та дорослих у центрах фонду.

Основні обов’язки включають реєстрацію відвідувачів, відповіді на запитання, координацію командної взаємодії та контроль за підрядниками.

Винагорода обговорюється під час співбесіди. Кандидатам важливо володіти комп’ютерними навичками, мати досвід у сфері обслуговування, проявляти емпатію та комунікабельність.

Крім того, доступна позиція пекаря у компанії «Сільпо». Працівник має займатися приготуванням різних видів тіста, випічки, круасанів та пирогів, підтримувати чистоту та дотримуватись технологічних процесів. Зарплата теж не вказана.

