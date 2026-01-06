Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області стартує у межах експериментального проєкту, який надає можливість проживати у спеціально обладнаних приміщеннях до 12 місяців, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Мінсоціальної політики, сім’ї та єдності України.

Програма розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які після тривалого медичного або доглядового супроводу потребують додаткової підтримки у повсякденному житті. Учасники можуть користуватися послугою безкоштовно, за рахунок державного бюджету.

У межах ініціативи переселенці отримують житло із усіма необхідними зручностями. Приміщення дозволяють самостійно готувати їжу та вести домашнє господарство. Крім того, учасникам надають допомогу у розвитку соціальних навичок та підтримку у вирішенні складних ситуацій, що виникають під час адаптації.

За потреби, до надання послуги залучаються фахівці та служби незалежно від форми власності приміщень. Житло для ВПО забезпечують фізичні або юридичні особи, які внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг, відповідають критеріям Кабінету Міністрів та мають придатні для проживання приміщення.

Міністерство соцполітики підкреслює, що проєкт не обмежується тимчасовим розміщенням переселенців. Його головна мета — відновити відчуття безпеки та самостійності людей, які залишили рідний дім через війну. Програма дозволяє не лише забезпечити комфортне проживання, а й підтримати адаптацію, надаючи комплексну соціальну допомогу у побутових та життєвих питаннях.

Оформлення послуги передбачає подачу документів: паспорта, ідентифікаційного коду та довідки ВПО. Учасники можуть звертатися до відповідних структур для консультацій та допомоги у заповненні заявок.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області стає одним із ключових інструментів державної підтримки переселенців, забезпечуючи безпеку, комфорт та соціальну стабільність на час перебування у регіоні.

