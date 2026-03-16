В Одесі знову доступні безкоштовні продукти для ВПО, а також відновилася роздача гарячої їжі для тих, хто потребує підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі та гаряче харчування з 5 січня можна отримати завдяки відновленню роботи проєкту «Їжа Життя», повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Благодійного фонду "Гостинна хата", роздача безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі відбувається щодня о 12:30 за адресою Водопровідна, 13.

Організатори зазначають, що внутрішньо переміщені особи та всі, хто опинився у складних життєвих обставинах, можуть розраховувати на гарячу їжу та теплі напої.

У дописі наголошується, що команда залишається поруч і готова підтримувати тих, хто цього потребує.

Водночас у БФ "Гостинна хата" раніше повідомляли про зміни у правилах видачі продовольчої допомоги. У центрі запроваджено обмеження, згідно з яким щодня видається лише 50 пакунків.

Пріоритет надається новоприбулим переселенцям, а відлік ведеться від дня реєстрації довідки. Для цієї категорії допомога передбачена раз на місяць упродовж перших трьох місяців.

Інші категорії громадян також можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО в Одесі, але не частіше ніж один раз на два місяці.

Йдеться про матерів, які самостійно виховують дітей за умови пред’явлення довідки, родини з вагітними жінками, пенсіонерів віком 70+, які проживають самі, подружжя пенсіонерів 70+, самотніх людей з інвалідністю 1 та 2 групи, а також багатодітні сім’ї.

Окремо зазначається, що переселенці з Херсону можуть отримувати набори раз на два місяці або у центрі, або в Центрі від херсонської громади «Вільні Разом».

При цьому отримання допомоги в одному з цих центрів не дає можливості звернутися до іншого раніше, ніж через два місяці.

Останні новини України:

