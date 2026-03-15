Грошова допомога для ВПО в Одеській області залишиться доступною для соціально незахищених категорій та тих, хто має офіційний заробіток після переїзду.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області продовжить надходити автоматично, однак частина переселенців може втратити підтримку після завершення встановленого строку, повідомляє Politeka.net.

Базова сума становить 2 000 гривень для дорослого та 3 000 гривень для дитини або людини з інвалідністю щомісяця. Призначення діє шість місяців, після чого нарахування припиняється.

Автоматичне продовження передбачене для найбільш вразливих груп. Йдеться про пенсіонерів із доходом до 9 444 гривень, осіб з інвалідністю I–II групи, дітей з інвалідністю до 18 років і тяжкохворих малюків, сиріт та дітей без батьківського піклування, а також батьків-вихователів і прийомні родини.

Важливою умовою залишається граничний показник прибутку. Середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 10 380 гривень. У разі перевищення фінансування можуть призупинити або не призначити.

Окремо передбачена додаткова «сьома виплата» у розмірі 2 000 гривень. Її можуть отримати переселенці, які офіційно працевлаштовані або зареєстровані як ФОП та безперервно працюють щонайменше пів року.

Перевірку даних здійснює Пенсійний фонд на основі державних реєстрів без подання заяв чи звернень до установ.

Таким чином, грошова допомога для ВПО в Одеській області залишиться доступною для соціально незахищених категорій та тих, хто має офіційний заробіток після переїзду. Переселенцям радять контролювати власні показники доходу, щоб уникнути несподіваного припинення фінансування.

Також фахівці радять регулярно перевіряти офіційні оголошення та повідомлення Пенсійного фонду, щоб вчасно реагувати на будь-які зміни умов виплат.

Джерело: Напенсії.

