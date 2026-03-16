Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відповідає реальним економічним показникам галузі.

З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання та каналізації у місцевих громадах. Причиною називають зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії, що відобразилося на витратах підприємств.

Тепер кубометр води коштує 38,87 грн — на 7,2% більше, ніж раніше. Вартість відведення стоків зросла до 47,62 грн за кубометр, що на 17,4% перевищує попередню ставку.

У «Водоканалі» пояснюють, що старі тарифи покривали лише близько 91% реальних витрат. Додаткові кошти підуть на оплату праці, енергоресурси та соціальні нарахування. План на 2026 рік передбачає подачу понад 478 тисяч кубометрів води та прийом близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відповідає реальним економічним показникам галузі. Мешканцям радять передавати дані лічильників, економно використовувати воду та заздалегідь планувати щомісячні витрати.

Влада закликає уважно перевіряти офіційні повідомлення та своєчасно оплачувати рахунки. Для соціально вразливих категорій діють пільги та державна допомога, що частково компенсує додаткове навантаження.

Раціональне споживання води допомагає підтримувати стабільність мереж і зменшити ризик аварій. Подальші зміни тарифів ухвалюватимуться з урахуванням економічної ситуації та фактичних показників роботи підприємств, тому мешканцям радять регулярно слідкувати за оновленнями та коригувати бюджет.

