Подорожчання продуктів в Одесі найбільш відчутно проявляється в м’ясному сегмент.

Подорожчання продуктів в Одесі фіксується у різних товарних категоріях — від бакалії до м’ясних виробів і риби, згідно з даними моніторингу роздрібних мереж за червень 2026 року, повідомляє Politeka.

В сегменті олії «Олейна» рафінованої 850 мл середня ціна становить 96,82 грн. У торгових мережах показники коливаються: Auchan — 91,30 грн, Novus — 92,99 грн, Metro — 97,50 грн, Megamarket — 105,50 грн. У травні середнє значення було нижчим — 95,83 грн, тож зафіксовано приріст близько 2,88 грн. Динаміка протягом місяця показувала як підвищення, так і короткі періоди стабілізації.

Ринок ковбасних виробів демонструє значніше зростання. Ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені 1 кг наразі коштують у середньому 832,15 грн. У різних магазинах ціни варіюються: Metro — 740,94 грн, Megamarket — 866,50 грн, Novus — 889,00 грн. У травні середній рівень становив 753,78 грн, що означає збільшення на понад 73 грн за місяць. Коливання протягом періоду були нерівномірними, але загальна тенденція залишилась висхідною.

У рибному сегменті короп патраний 1 кг у середньому коштує 369,50 грн. У торгових точках Novus зафіксовано 349,00 грн, у Megamarket — 390,00 грн. Місяцем раніше середня ціна становила 337,78 грн, що свідчить про зростання приблизно на 20 грн. Протягом періоду спостерігалися незначні коливання, однак загальний тренд залишився позитивним.

У цьому контексті Подорожчання продуктів в Одесі найбільш відчутно проявляється в м’ясному сегменті, тоді як олія та риба демонструють помірніші темпи змін.

Загалом дані свідчать про поступове підвищення вартості базових продуктів харчування з різною інтенсивністю залежно від категорії товару та мережі продажу.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.