Саме тут дефіцит продуктів у Запоріжжі проявляється через скорочення запасів якісних яблук у сховищах, що звужує пропозицію на місцевому ринку.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі фіксується на тлі зростання імпорту мінеральних добрив, який у першому кварталі 2026 року досяг 1,2 млн тонн та перевищив показник минулого року на 13%, повідомляє Politeka.

Попри збільшені обсяги постачання, аграрний баланс залишається нестійким. Експерти пояснюють це активною фазою весняних польових робіт, розширенням посівних площ та сезонним піком навантаження на виробничий сектор. Додатково впливають затримки логістичних маршрутів і коливання світових цін на сировину.

Внутрішні потужності не покривають повністю потреби агросфери, тому господарства змушені коригувати витрати та змінювати схеми закупівель. У результаті зростає залежність від зовнішніх поставок, що підвищує вразливість системи до ринкових коливань і може позначитися на врожайності 2026 року.

Окремо аналітики відзначають зміни у роздрібному сегменті. Саме тут дефіцит продуктів у Запоріжжі проявляється через скорочення запасів якісних яблук у сховищах, що звужує пропозицію на місцевому ринку.

Причини пов’язують із особливостями попереднього сезону. Частина врожаю була закладена на зберігання у перезрілому стані, що негативно вплинуло на товарні характеристики. Додатково нерівномірне застосування технологій контролю достигання призвело до пришвидшеної втрати якості під час зберігання.

На цьому тлі скорочуються обсяги придатної продукції, що формує додатковий тиск на ціни. Подальший розвиток ситуації залежатиме від логістики, результатів нового збору та стабільності постачань на внутрішньому ринку.

Джерело: agrotimes, io.ua

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