Дефіцит продуктів в Запоріжжі пов’язують із поєднанням кліматичних факторів, скороченням виробництва та обмеженими можливостями оперативного заміщення внутрішньої пропозиції імпортом.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі може зрости через очікуване зменшення врожаю кісточкових культур, що здатне вплинути на доступність фруктів у торгових мережах міста, повідомляють профільні аналітики, повідомляє Politeka.

За прогнозами агросектору, у 2026 році виробництво абрикосів може скоротитися на 40–60%. Для персиків оцінки також негативні — падіння очікується в межах 30–50% порівняно з попередніми сезонами. Такі показники формують ризики для стабільного наповнення внутрішнього ринку.

Ключовою причиною зниження врожайності називають весняні температурні коливання. Різкі похолодання під час періоду цвітіння дерев негативно вплинули на формування зав’язі, що напряму відобразилося на потенційних обсягах збору.

Найбільше наслідки відчують південні та центральні області країни, які традиційно забезпечують значну частку постачання кісточкових фруктів для внутрішнього споживання.

Ринок розглядає часткове покриття нестачі за рахунок імпортних поставок. Серед можливих напрямків називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову, однак логістичні витрати й терміни транспортування можуть стримувати швидке вирівнювання пропозиції.

У разі підтвердження низьких показників збору експерти очікують зростання вартості сезонної продукції в межах 20–80% залежно від виду фруктів та витрат на доставку.

На цьому тлі дефіцит продуктів в Запоріжжі пов’язують із поєднанням кліматичних факторів, скороченням виробництва та обмеженими можливостями оперативного заміщення внутрішньої пропозиції імпортом.

Фахівці зазначають, що ситуація розвивається поступово, однак найбільш відчутні зміни можливі в період пікового попиту на сезонну продукцію.

Подальші показники залежатимуть від погодних умов, результатів наступних зборів та здатності аграрного сектору збалансувати ринкову пропозицію.

Джерело: agronews

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