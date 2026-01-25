Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі також передбачає допомогу у веденні господарства за потреби.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі передбачене для переселенців, які потребують тимчасового прихистку, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі державні та місцеві структури забезпечують житлову підтримку для внутрішньо переміщених осіб, які не мають змоги самостійно орендувати або придбати помешкання. Програма спрямована на людей, що опинилися у складних обставинах.

Допомога розрахована насамперед на маломобільних переселенців та членів їхніх родин. Для них підготували спеціально облаштовані приміщення, придатні для тривалого перебування.

Термін проживання становить до 12 місяців. Послуга фінансується з державного бюджету та не передбачає жодної оплати з боку отримувачів.

Умови проживання включають облаштований побут, доступ до всіх необхідних зручностей та можливість самостійно готувати їжу. Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі також передбачає допомогу у веденні господарства за потреби.

Окрім цього, переселенцям надають підтримку у розвитку соціальних навичок і подоланні життєвих труднощів. У разі необхідності до роботи залучають профільних фахівців або відповідні служби незалежно від форми власності.

Такий підхід допомагає людям швидше адаптуватися до нових умов і відновити відчуття стабільності. Для участі у програмі надавачі послуг мають бути внесені до спеціального реєстру.

Фізичні або юридичні особи повинні відповідати вимогам Кабінету Міністрів та мати власне або орендоване приміщення, придатне для розміщення переселенців.

Першочергове право на отримання помешкання мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю та пенсіонери, чиї оселі були зруйновані або стали непридатними через бойові дії.

Для включення до програми заявникам необхідно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі громади або районній державній адміністрації.

