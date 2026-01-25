Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області доступна для частини українців.

Стартувала нова програма грошової допомоги для ВПО у Запорізькій області, можна отримати вуиплати до 42 000 гривень, пише Politeka.net.

Естонська рада у справах біженців розпочала впровадження «Програми екстреної підтримки засобів до існування» та відкрила форму для реєстрації.

Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області доступна в Михайлівська громаді — до 8 лютого 2026 року. Під час відбору заявок оцінюється соціальна та фінансова вразливість домогосподарства. Перевага надається:

внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

мешканцям громад, які постраждали внаслідок бойових дій;

людям без стабільного доходу або офіційного працевлаштування.

Обов’язково потрібно мати хоча б один підтвердний документ, зокрема:

довідку ВПО, акт про зруйноване житло, довідку про інвалідність внаслідок війни, медичні довідки про поранення, посвідчення УБД тощо.

Подати заявку на отримання грошової допомоги можуть домогосподарства, які належать щонайменше до однієї з визначених соціально вразливих категорій. Зокрема, право на участь мають:

сім’ї, у складі яких є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

родини, де є безробітні особи віком від 50 років;

багатодітні сім’ї, які виховують троє і більше дітей до 18 років;

домогосподарства з дітьми віком до двох років;

сім’ї, очолювані одинокими матерями або батьками;

родини, у складі яких є люди з інвалідністю або особи з хронічними захворюваннями;

домогосподарства, що складаються виключно з осіб віком 60 років і старше;

сім’ї, де всі працездатні члени віком 18–49 років є безробітними.

Отримані грантові кошти дозволяється спрямувати на розвиток або підтримку господарської діяльності, зокрема на:

придбання великої та дрібної рогатої худоби;

закупівлю птиці та необхідного обладнання для її утримання і вирощування;

розвиток бджільництва — вулики, бджолосім’ї, інвентар та спеціалізоване обладнання;

придбання обладнання для виробництва м’яса, молока та переробки харчових продуктів;

закупівлю сировини, інструментів, ветеринарних препаратів і послуг;

оплату доставки, монтажу обладнання та інших витрат, погоджених у межах програми.

Важливо: заявник і члени його сім’ї не повинні отримувати аналогічну фінансову допомогу протягом останніх 12 місяців.

