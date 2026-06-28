Именно здесь дефицит продуктов в Запорожье проявляется из-за сокращения запасов качественных яблок в хранилищах, что сужает предложение на местном рынке.

Дефицит продуктов в Запорожье фиксируется на фоне роста импорта минеральных удобрений, который в первом квартале 2026 года достиг 1,2 млн. тонн и превысил показатель в прошлом году на 13%, сообщает Politeka.

Несмотря на увеличенные объемы поставок, аграрный баланс остается неустойчивым. Эксперты объясняют это активной фазой весенних полевых работ, расширением посевных площадей и сезонным пиком нагрузки на производственный сектор. Дополнительно влияют задержки логистических маршрутов и колебания мировых цен на сырье.

Внутренние мощности не полностью покрывают потребности агросферы, поэтому хозяйства вынуждены корректировать затраты и изменять схемы закупок. В результате растет зависимость от внешних поставок, что повышает уязвимость системы к рыночным колебаниям и может сказаться на урожайности 2026 года.

Отдельно аналитики отмечают изменения в розничном сегменте. Именно здесь дефицит продуктов в Запорожье проявляется из-за сокращения запасов качественных яблок в хранилищах, что сужает предложение на местном рынке.

Причины увязывают с особенностями предыдущего сезона. Часть урожая была заложена на хранение в перезрелом состоянии, что негативно отразилось на товарных характеристиках. Дополнительно неравномерное применение технологий контроля созревания привело к ускоренной потере качества при хранении.

На этом фоне сокращаются объемы пригодной продукции, что формирует дополнительное давление на цены. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от логистики, результатов нового сбора и стабильности поставок на внутреннем рынке.

Джерело: agrotimes, io.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: почему ситуация сложная и чего ждать украинцам.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: список организаций, оказывающих поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: на что стоит надеяться.