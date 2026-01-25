У 2026 році окремі категорії українських пенсіонерів і надалі отримують спеціальні доплати для пенсіонерів в Запоріжжі.

Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі продовжують надаватись у 2026 році, частина навіть зросла у розмірі через збільшення прожиткового мінімумум, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

У 2026 році окремі категорії українських пенсіонерів і надалі отримують спеціальні доплати для пенсіонерів в Запоріжжі, розмір яких із 1 січня було переглянуто. Причиною підвищення стало зростання прожиткового мінімуму, від якого безпосередньо залежить сума цих виплат.

Зокрема, непрацюючі пенсіонери, які постійно мешкають у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення, у 2026 році отримують щомісячну доплату в розмірі 2 595 гривень. Це на 204 гривні більше, ніж раніше, адже прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс з 2 391 до 2 595 гривень.

Хто має право на доплати для пенсіонерів в Запоріжжі:

Право на цю надбавку мають пенсіонери, які одночасно відповідають таким вимогам:

проживали або працювали на радіаційно забруднених територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року;

мають офіційний статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

не здійснюють трудову діяльність та фактично проживають у відповідній зоні.

Доплату не нараховують пенсіонерам, які після аварії виїхали із забруднених зон, а згодом повернулися назад. Вона також не передбачена для тих, хто переїхав або зареєструвався на цих територіях уже після катастрофи.

У разі виїзду пенсіонера з території відселення або його офіційного працевлаштування поза межами зони доплату припиняють автоматично. Контроль здійснюється через державні реєстри.

За даними Кабінету Міністрів, нині проживання в радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тисяч пенсіонерів, а додаткові витрати бюджету на підвищення виплат у 2026 році становлять майже 300 млн грн.

