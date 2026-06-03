Заплановані графіки відключення світла у Запоріжжі на 4 червня, які пов’язані з проведенням технічних, профілактичних та ремонтних робіт.

Українцям показали планові графіки відключення світла на 4 червня, що триватимуть багато годин у Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Заплановані графіки відключення світла, які пов’язані з проведенням технічних, профілактичних та ремонтних робіт. Енергетики наголошують, що тимчасові графіки відключення світла у Запоріжжі на 4 червня є необхідним заходом для підтримання стабільної роботи електромереж, своєчасного обслуговування обладнання та підвищення надійності енергосистеми регіону.

Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», з 09:00 до 16:00 години не буде світла через проведення профілактичних робіт. Обмеження будуть діяти за такими адресами:

Абрагама Коопа (Істоміна): 18, 20–36, 40–62, 45-47, 48, 50, 60

Алуштинська (Зелена): 3

Розенталь: 7а

пров. Гімалайський (Крутий): 1–5, 2–8

пров. Прохолодний: 3–11, 2–24

4 червня з 09:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмленими будуть десятки адрес:

Алмазна: 55, 67, 73

Бодянського: 1-61, 2-52, 54

Віктора Духовченко (Цюрупи): 22-38, 25-65, 40б

Вузлова: 1А

Європейська (Малиновського): 11, 11а, 15а, 7, 9

Історична: 73, 73А

Курортна: 46, 48, 53, 55

Олександра Говорухи (Радгоспна): 59а, 59б, 59г, 61а, 63

Портова: 10, 12, 16А, 4, 4А, 6, 8

Світловодська: 1-55, 2-54, 40А, 40Б, 61-95, 56-96, 57, 59, 98-102

Селищна: 1-17, 2-20, 19, 21-55, 22-48, 50, 8, 57-95, 50-84

Січеславська (Норільська): 1-13, 8, 15В, 30, 38, 6-88, 15-57, 2/4, 37-57, 88-116, 116А, 59-63, 95

Січових стрільців (Арсенальна): 25, 27-49, 26-48

Чумаченка: 25г, 31а

Шевченка: 221-239, 241, 232, 234, 236, 238-250, 252, 254-262, 264

пров. Самопливний: 14А.

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