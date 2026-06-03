Запланированы графики отключения света в Запорожье на 4 июня, связанные с проведением технических, профилактических и ремонтных работ.

Украинцам показали плановые графики отключения света на 4 июня, которые продлятся много часов в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Запланированы графики отключения света, связанные с проведением технических, профилактических и ремонтных работ. Энергетики отмечают, что временные графики отключения света в Запорожье на 4 июня являются необходимой мерой для поддержания стабильной работы электросетей, своевременного обслуживания оборудования и повышения надежности энергосистемы региона.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», с 09:00 до 16:00 не будет света из-за проведения профилактических работ. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Абрагама Коопа (Истомина): 18, 20–36, 40–62, 45-47, 48, 50, 60

Алуштынська (Зелена): 3

Розенталь: 7а

пров. Гімалайськый (Крутый): 1–5, 2–8

пров. Прохолодный: 3–11, 2–24

4 июня с 09:00 до 17:00 часов будут выключать электричество из-за планового ремонта электрооборудования. Обесточенными будут десятки адресов:

Алмазна: 55, 67, 73

Бодянського: 1-61, 2-52, 54

Виктора Духовченко (Цюрупы): 22-38, 25-65, 40б

Вузлова: 1А

Европейська (Малыновського): 11, 11а, 15а, 7, 9

Исторычна: 73, 73А

Курортна: 46, 48, 53, 55

Олександра Говорухы (Радгоспна): 59а, 59б, 59г, 61а, 63

Портова: 10, 12, 16А, 4, 4А, 6, 8

Свитловодська: 1-55, 2-54, 40А, 40Б, 61-95, 56-96, 57, 59, 98-102

Селыщна: 1-17, 2-20, 19, 21-55, 22-48, 50, 8, 57-95, 50-84

Сичеславська (Норильська): 1-13, 8, 15В, 30, 38, 6-88, 15-57, 2/4, 37-57, 88-116, 116А, 59-63, 95

Сичовых стрильцив (Арсенальна): 25, 27-49, 26-48

Чумаченка: 25г, 31а

Шевченка: 221-239, 241, 232, 234, 236, 238-250, 252, 254-262, 264

пров. Самоплывный: 14А.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.