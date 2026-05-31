Заплановані графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 1 по 7 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням комплексу технічних робіт.

У Запоріжжі на період з 1 по 7 червня запроваджують розширені графіки тимчасових відключень світла, які охоплюють значну кількість адрес, повідомляє Politeka.net.

Заплановані графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 1 по 7 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням комплексу технічних і профілактичних робіт. Енергетики зазначають, що такі заходи необхідні для підтримання стабільної роботи електромереж, оновлення зношених елементів інфраструктури та підвищення надійності енергопостачання в місті.

01.06.2026 року з 09:00 до 17:00 години через плановий ремонт електрообладнання тимчасово припиняється електропостачання за низкою адрес:

Алмазна: 32

Базарна (Анголенка): 13, 13а, 15, 20а, 22

Благовіщенська (Ілліча): 28, 28-30, 30, 30(1и2эт), 34, 41, 41а, 49

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 73-89

Гоголя: 32, 32а, 37, 37а, 39

Дмитра Донцова (Гагаріна): 30А

Запоріжбудівська: 10, 2, 4, 6, 8

Історична: 33А, 35, 35А, 37

Лукашевича зем.лікаря (Октябрьская): 8

Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної): 1

Ніни Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д

Олександрівська: 2, 6

Перемоги: 90, 96, 92, 92А

Поштова: 161, 161а

02.06.2026 року з 09:00 до 16:00 години заплановані тривалі знеструмлення на великій кількості вулиць. Тимчасово без електроенергії залишаються окремі будинки на вулицях:

Черкаська: 19, 21

Штурмова: 1, 3, 4–6а

пров. Черкаський: 7–17, 12

03.06.2026 року з 13:00 до 17:00 години проводиться плановий ремонт електрообладнання, через що світло буде відсутнє за окремими адресами. Тимчасові обмеження стосуються вулиць:

Котляревського: 104, 104-112, 108А, 105

Курганна: 1–15, 2–22

Олександрівська: 3–15, 4–8

Панаса Мирного: 2а–6а, 85–93

Прогресивна: 105а, 17-29, 35-43, 24-28, 24А, 26Б, 45-105

04.06.2026 року з 09:00 до 16:00 години додаткові графіки відключень охоплюють ще низку вулиць. Серед них:

Абрагама Коопа (Істоміна): 18, 20–36, 40–62, 45-47, 48, 50, 60

Алуштинська (Зелена): 3

Розенталь: 7а

пров. Гімалайський (Крутий): 1–5, 2–8

пров. Прохолодний: 3–11, 2–24.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: як можна знайти домівку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області: хто може отримати додаткові фінанси.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: ціни відчутно змінилися.