У Запоріжжі на період з 1 по 7 червня запроваджують розширені графіки тимчасових відключень світла, які охоплюють значну кількість адрес, повідомляє Politeka.net.

Заплановані графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 1 по 7 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням комплексу технічних і профілактичних робіт. Енергетики зазначають, що такі заходи необхідні для підтримання стабільної роботи електромереж, оновлення зношених елементів інфраструктури та підвищення надійності енергопостачання в місті.

01.06.2026 року з 09:00 до 17:00 години через плановий ремонт електрообладнання тимчасово припиняється електропостачання за низкою адрес:

  • Алмазна: 32
  • Базарна (Анголенка): 13, 13а, 15, 20а, 22
  • Благовіщенська (Ілліча): 28, 28-30, 30, 30(1и2эт), 34, 41, 41а, 49
  • Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 73-89
  • Гоголя: 32, 32а, 37, 37а, 39
  • Дмитра Донцова (Гагаріна): 30А
  • Запоріжбудівська: 10, 2, 4, 6, 8
  • Історична: 33А, 35, 35А, 37
  • Лукашевича зем.лікаря (Октябрьская): 8
  • Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної): 1
  • Ніни Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д
  • Олександрівська: 2, 6
  • Перемоги: 90, 96, 92, 92А
  • Поштова: 161, 161а

02.06.2026 року з 09:00 до 16:00 години заплановані тривалі знеструмлення на великій кількості вулиць. Тимчасово без електроенергії залишаються окремі будинки на вулицях:

  • Черкаська: 19, 21
  • Штурмова: 1, 3, 4–6а
  • пров. Черкаський: 7–17, 12

03.06.2026 року з 13:00 до 17:00 години проводиться плановий ремонт електрообладнання, через що світло буде відсутнє за окремими адресами. Тимчасові обмеження стосуються вулиць:

  • Котляревського: 104, 104-112, 108А, 105
  • Курганна: 1–15, 2–22
  • Олександрівська: 3–15, 4–8
  • Панаса Мирного: 2а–6а, 85–93
  • Прогресивна: 105а, 17-29, 35-43, 24-28, 24А, 26Б, 45-105

04.06.2026 року з 09:00 до 16:00 години додаткові графіки відключень охоплюють ще низку вулиць. Серед них:

  • Абрагама Коопа (Істоміна): 18, 20–36, 40–62, 45-47, 48, 50, 60
  • Алуштинська (Зелена): 3
  • Розенталь: 7а
  • пров. Гімалайський (Крутий): 1–5, 2–8
  • пров. Прохолодний: 3–11, 2–24.

