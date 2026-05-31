У Запоріжжі на період з 1 по 7 червня запроваджують розширені графіки тимчасових відключень світла, які охоплюють значну кількість адрес, повідомляє Politeka.net.
Заплановані графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 1 по 7 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням комплексу технічних і профілактичних робіт. Енергетики зазначають, що такі заходи необхідні для підтримання стабільної роботи електромереж, оновлення зношених елементів інфраструктури та підвищення надійності енергопостачання в місті.
01.06.2026 року з 09:00 до 17:00 години через плановий ремонт електрообладнання тимчасово припиняється електропостачання за низкою адрес:
- Алмазна: 32
- Базарна (Анголенка): 13, 13а, 15, 20а, 22
- Благовіщенська (Ілліча): 28, 28-30, 30, 30(1и2эт), 34, 41, 41а, 49
- Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 73-89
- Гоголя: 32, 32а, 37, 37а, 39
- Дмитра Донцова (Гагаріна): 30А
- Запоріжбудівська: 10, 2, 4, 6, 8
- Історична: 33А, 35, 35А, 37
- Лукашевича зем.лікаря (Октябрьская): 8
- Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної): 1
- Ніни Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д
- Олександрівська: 2, 6
- Перемоги: 90, 96, 92, 92А
- Поштова: 161, 161а
02.06.2026 року з 09:00 до 16:00 години заплановані тривалі знеструмлення на великій кількості вулиць. Тимчасово без електроенергії залишаються окремі будинки на вулицях:
- Черкаська: 19, 21
- Штурмова: 1, 3, 4–6а
- пров. Черкаський: 7–17, 12
03.06.2026 року з 13:00 до 17:00 години проводиться плановий ремонт електрообладнання, через що світло буде відсутнє за окремими адресами. Тимчасові обмеження стосуються вулиць:
- Котляревського: 104, 104-112, 108А, 105
- Курганна: 1–15, 2–22
- Олександрівська: 3–15, 4–8
- Панаса Мирного: 2а–6а, 85–93
- Прогресивна: 105а, 17-29, 35-43, 24-28, 24А, 26Б, 45-105
04.06.2026 року з 09:00 до 16:00 години додаткові графіки відключень охоплюють ще низку вулиць. Серед них:
- Абрагама Коопа (Істоміна): 18, 20–36, 40–62, 45-47, 48, 50, 60
- Алуштинська (Зелена): 3
- Розенталь: 7а
- пров. Гімалайський (Крутий): 1–5, 2–8
- пров. Прохолодний: 3–11, 2–24.
