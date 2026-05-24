Українцям зробили детальні графіки відключення світла в Одеській області на тиждень з 25 по 31 травня.

Графіки відключення світла будуть тривати в Одеській області через планові роботи, що вводяться на тиждень з 25 по 31 травня, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла в Одеській області на тиждень з 25 по 31 травня необхідні для перевірки технічного стану обладнання, ремонту окремих ділянок мереж та оновлення елементів енергосистеми. Такі заходи дозволяють мінімізувати ризики аварійних ситуацій і забезпечити стабільнішу роботу електромереж у подальшому.

Енергетики рекомендують жителям заздалегідь ознайомитися з графіками.

25.05.2026 року з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, будуть проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 08:00 до 19:00 години в таких населених пунктах:

в селі Дібрівка;

в селі Борщі;

в селі Гидерим, вулиці Виноградна, Незалежна, Травнева;

в селі Малий Фонтан;

в селі Великий Фонтан.

26.05.2026 року з 08:00 до 19:00 години зникне електрика в селі Ясенове Друге. Знеструмленими залишатимуться лише окремі вулиці населеного пункту:

Героїв України — 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, б/н, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187

Литвинівська — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24

Агрономічна — 1, 2, 3, 4

Виноградна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Зелена — 1, 2, 4, 9, 11, 12

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Набережна — 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Сонячна — 1

Спортивна — 1, 2, 3, 5, 6, 7

Хмельницького Богдана — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Джерело: Зеленогірська селищна рада.

