Доплати для пенсіонерів у Одеській області залежать від кількості років, відпрацьованих понад встановлені норми, а також від дати призначення пенсійного забезпечення.

Доплати для пенсіонерів у Одеській області застосовуються з урахуванням страхового стажу та понаднормових періодів трудової діяльності, передає Politeka.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що збільшення формується для громадян із тривалим офіційним досвідом роботи. Додатково відпрацьовані роки стають підставою для щомісячного підвищення, яке в окремих випадках перевищує 500 гривень.

У 2026 році діють чіткі вимоги до стажу. Для виходу у 60 років потрібно 33 роки, у 63 — 23, у 65 — 15. Усі показники понад ці межі враховуються як додатковий ресурс для обчислення надбавки.

Також значення має дата призначення виплат. Для рішень, ухвалених до жовтня 2011 року, перевищенням вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 для жінок. Для пізніших випадків ці показники становлять 35 і 30 років відповідно.

Розрахунок здійснюється за простою формулою: кожен додатковий рік додає 1% до базового розміру. Водночас діє обмеження — підвищення не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, тому максимальна доплата за один рік дорівнює 25,95 гривні. За тривалого стажу загальна сума накопичується та може відчутно впливати на підсумковий рівень забезпечення.

Для працюючих отримувачів перерахунок проводиться після завершення трудової діяльності, що інколи відтерміновує підвищення, але зрештою збільшує виплати.

