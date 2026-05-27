Дефіцит продуктів у Одеській області проявляється локально через нерівномірні втрати врожаю та логістичні збої у доставці.

Дефіцит продуктів у Одеській області фіксується на тлі весняних погодних аномалій, що пошкодили частину аграрного виробництва та вплинули на постачання свіжої продукції, повідомляє Politeka.

Квітневі та травневі похолодання вдарили по ранніх насадженнях. Найсильніше постраждали кісточкові культури — абрикос, персик, вишня. У деяких регіонах перша хвиля полуниці практично втрачена через підмерзання квітів.

Виноградні плантації опинилися в зоні ризику через ранній старт вегетації. Молоді пагони не витримали різкого повернення морозів, що спричинило втрати частини майбутнього збору та потребу у відновленні насаджень.

У тепличному секторі ситуація також ускладнилася. Переохолодження ґрунту сповільнило розвиток кореневої системи, через що сходи з’являлися із затримкою. Це змістило графіки постачання ранніх овочів на ринок.

Баштанні культури на сході країни майже повністю знищені. Температура до -6°C зруйнувала ранні кавуни навіть попри укриття та додатковий підігрів у господарствах.

Зернові демонструють різну стійкість. Частина імпортних сортів пшениці постраждала, тоді як локальні різновиди витримали холод краще. Кукурудза та соняшник зазнали мінімальних ушкоджень.

Фахівці зазначають, що ситуація не веде до тотального дефіциту. Частину нестачі компенсує імпорт, а різких цінових стрибків не очікується — вартість змінюється поступово залежно від попиту.

Аграрії вже адаптують підходи: комбінують сорти, змінюють строки посадок і розподіляють ризики по сезону, щоб зменшити вплив погодних коливань на майбутні збори.

Джерело: ТСН

