Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області нараховуються певним категоріям громадян відповідно до чинного законодавства про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, повідомляє Politeka.

Дана доплата для пенсіонерів у Запорізькій області спрямована на ефективну підтримку родин, де одна пенсійна виплата фактично залишається єдиним джерелом існування для кількох непрацездатних членів сім'ї.

Офіційне роз’яснення щодо цих виплат оприлюднив Пенсійний фонд України.

Нова щомісячна надбавка безпосередньо прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які повністю або частково втратили працездатність.

Отримати ці доплати для пенсіонерів у Запорізькій області можуть непрацюючі військові літнього віку від рядового до офіцерського складу.

Проте закон передбачає чітке обмеження, тому колишні військовослужбовці строкової служби розраховувати на таку допомогу не можуть.

Державна виплата може додаватися як до звичайної пенсії за вислугу років, так і до фінансової допомоги по інвалідності.

Ключовою та обов'язковою умовою для нарахування грошей є наявність на повному утриманні непрацездатних членів родини, для яких колишній військовий є єдиним годувальником.

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, підвищився до 2 595 гривень.

Оскільки зазначена соціальна надбавка дорівнює рівно 50% від цього державного показника, її точний розмір зараз становить близько 1 297 гривень на кожного непрацездатного утриманця.

Для отримання коштів громадянин повинен самостійно звернутися до ПФУ та надати повний пакет документів, які офіційно підтверджують факт утримання непрацездатних членів родини та відсутність будь-якого іншого доходу у цих людей.