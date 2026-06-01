Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області можуть оформити колишні військовослужбовці, які вже вийшли на заслужений відпочинок та зараз не працюють, повідомляє Politeka.

Йдеться про грошову доплату для пенсіонерів у Запорізькій області, яку нараховують додатково до основних виплат.

Ця фінансова підтримка безпосередньо прив’язана до державного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Офіційне роз’яснення щодо цих виплат оприлюднив Пенсійний фонд України. Фахівці зазначають, що право на гроші мають особи від рядового до офіцерського складу.

Проте чинне законодавство передбачає виняток, тому колишні строковики претендувати на таку доплату для пенсіонерів у Запорізькій області не можуть.

Отримати гроші дозволено як додаток до пенсії за вислугу років, так і до виплат по інвалідності. Головною вимогою для призначення коштів є наявність на повному утриманні членів родини, які не можуть працювати самостійно.

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, підвищився до 2 595 гривень. Оскільки ця надбавка дорівнює половині зазначеної суми, то її точний розмір тепер складає 1 297 гривень на кожного утриманця.

Спеціальний механізм прив’язки до соціальних стандартів дозволяє автоматично переглядати розмір нарахувань.

Попри законодавчі гарантії, виплати нікому не нараховують автоматично. Громадяни повинні самостійно подавати звернення до державних установ та підтверджувати свій статус.

Документи нести потрібно до відділення Пенсійного фонду.

