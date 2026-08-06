Остаточний розмір грошової допомоги для пенсіонерів в Харківській області визначають як різницю між сумою базових величин, розрахованих для всіх членів сім'ї, та середньомісячним доходом домогосподарства.

Жителі Харківської області з невисокими доходами, а також окремі категорії пенсіонерів можуть претендувати на грошову допомогу, яку держава виплачує в межах експериментального проєкту, повідомляє Politeka.net.

Нову модель підтримки запровадили для того, щоб об'єднати кілька видів державних виплат у єдиний механізм. Сума допомоги визначається індивідуально після оцінки матеріального становища сім'ї, її складу та сукупних доходів.

За інформацією Пенсійного фонду України, на першому етапі участь у програмі доступна сім'ям, які вже отримують допомогу малозабезпеченим або виплати на дітей одиноким матерям і відповідають вимогам експерименту.

У перспективі коло отримувачів планують розширити. Право на оформлення матимуть багатодітні родини, люди з інвалідністю, а також громадяни пенсійного віку, які не змогли оформити пенсію через недостатню кількість страхового стажу.

Допомогу призначають на шість місяців. Якщо дію проєкту продовжать, виплати можуть автоматично пролонговуватися, однак загальна тривалість участі в програмі не перевищуватиме двох років.

Подати заяву на грошову допомогу для пенсіонерів в Харківській області можна двома способами:

через застосунок «Дія»;

у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Для оформлення заявки онлайн знадобляться:

ID-картка або біометричний закордонний паспорт;

підтверджений реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Процедура складається з двох кроків. Спочатку один із повнолітніх членів сім'ї подає заяву про намір отримувати базову соціальну допомогу, вказуючи інформацію про всіх членів домогосподарства.

Після попереднього розрахунку суми необхідно подати другу заяву — вже на призначення виплати. При цьому всі повнолітні члени сім'ї, які є її отримувачами, повинні підтвердити свою згоду.

До завершення процедури родина може самостійно вирішити, чи переходити на новий формат підтримки, чи залишитися на чинних державних виплатах.

Базою для розрахунку є сума 4 500 гривень. Остаточний розмір визначають як різницю між сумою базових величин, розрахованих для всіх членів сім'ї, та середньомісячним доходом домогосподарства.

Під час обчислення застосовують такі коефіцієнти:

100% базової величини — для заявника;

100% — для кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю I або II групи;

70% — для кожного наступного члена сім'ї.

Для людей пенсійного віку, які не набули права на пенсію через недостатній страховий стаж, передбачено окремі коефіцієнти:

до 10 років стажу — 53% базової величини;

від 10 до 20 років — 62%;

від 20 до 30 років — 70%;

30 років стажу і більше — 88%.

Під час визначення права на виплату Пенсійний фонд враховує сукупний дохід усіх членів сім'ї за три календарні місяці, що передували зверненню.

Водночас пенсіонери, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть розраховувати на повний розмір базової величини. Максимальна виплата для цієї категорії становить 88% від 4 500 гривень, тобто 3 960 гривень.

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