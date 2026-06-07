Доплаты для пенсионеров в Запорожской области начисляются определенным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, сообщает Politeka.
Данная доплата пенсионерам в Запорожской области направлена на эффективную поддержку семей, где одна пенсионная выплата фактически остается единственным источником существования для нескольких нетрудоспособных членов семьи.
Официальное разъяснение этих выплат обнародовал Пенсионный фонд Украины.
Новая ежемесячная надбавка напрямую привязана к прожиточному минимуму для лиц, полностью или частично потерявших трудоспособность.
Получить эти доплаты для пенсионеров в Запорожской области могут неработающие военные пожилого возраста от рядового до офицерского состава.
Однако закон предусматривает четкое ограничение, потому бывшие военнослужащие срочной службы рассчитывать на такую помощь не могут.
Государственная выплата может прилагаться как к обычной пенсии за выслугу лет, так и к финансовой помощи по инвалидности.
Ключевым и обязательным условием для начисления денег является наличие на полном содержании нетрудоспособных членов семьи, для которых бывший военный является единственным кормильцем.
В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, повысился до 2595 гривен.
Поскольку указанная социальная надбавка равна ровно 50% этого государственного показателя, ее точный размер сейчас составляет около 1 297 гривен на каждого нетрудоспособного иждивенца.
Для получения средств гражданин должен самостоятельно обратиться в ПФУ и предоставить полный пакет документов, официально подтверждающих факт содержания нетрудоспособных членов семьи и отсутствие какого-либо другого дохода у этих людей.
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