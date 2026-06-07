Доплаты для пенсионеров в Запорожской области начисляются определенным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, сообщает Politeka.

Данная доплата пенсионерам в Запорожской области направлена ​​на эффективную поддержку семей, где одна пенсионная выплата фактически остается единственным источником существования для нескольких нетрудоспособных членов семьи.

Официальное разъяснение этих выплат обнародовал Пенсионный фонд Украины.

Новая ежемесячная надбавка напрямую привязана к прожиточному минимуму для лиц, полностью или частично потерявших трудоспособность.

Получить эти доплаты для пенсионеров в Запорожской области могут неработающие военные пожилого возраста от рядового до офицерского состава.

Однако закон предусматривает четкое ограничение, потому бывшие военнослужащие срочной службы рассчитывать на такую ​​помощь не могут.

Государственная выплата может прилагаться как к обычной пенсии за выслугу лет, так и к финансовой помощи по инвалидности.

Ключевым и обязательным условием для начисления денег является наличие на полном содержании нетрудоспособных членов семьи, для которых бывший военный является единственным кормильцем.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, повысился до 2595 гривен.

Поскольку указанная социальная надбавка равна ровно 50% этого государственного показателя, ее точный размер сейчас составляет около 1 297 гривен на каждого нетрудоспособного иждивенца.

Для получения средств гражданин должен самостоятельно обратиться в ПФУ и предоставить полный пакет документов, официально подтверждающих факт содержания нетрудоспособных членов семьи и отсутствие какого-либо другого дохода у этих людей.